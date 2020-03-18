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В МЧС сообщили, что первая волна паводков в Новосибирской области наступит в конце апреля

В зону подтопления могут попасть 4 тыс. домов

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Первая волна паводка в Новосибирской области, где в зону подтопления могут попасть 4 тыс. домов в 17 населенных пунктах, ожидается в конце апреля, сообщил журналистам в среду начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Как информировал ранее полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, весной 2020 года на территории округа ожидается сложная обстановка при прохождении половодья. В зоне подтопления могут оказаться 700 населенных пунктов, где постоянно проживают 180 тыс. человек, а с учетом владельцев садово-дачных участков - около 1 млн человек. Меняйло также отметил, что в республиках Алтай и Тыва, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях общий объем лежащего снега превышает норму в два и более раза.

"В апреле мы будем принимать первую волну паводка. Развитие событий в этом году будет характеризоваться наступлением ранней весны, по предварительным прогнозам, [это произойдет] на 2-7 дней раньше среднегодовых значений. С первой половины апреля мы ожидаем работу по малым рекам в нашем регионе и с конца апреля пропуск первой волны паводка. Межведомственная комиссия по первой волне [паводка] уже работает, графики будут спланированы таким образом, чтобы максимально снизить ущерб," - сказал Орлов.

Он отметил, что с большой долей вероятности ожидается локальные подтопления в низменной местности, однако у МЧС есть необходимые ресурсы для помощи жителям, живущим на таких участках. Как пояснил журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников, при худшем варианте развития событий в зоне подтопления могут оказаться около 4 тысяч домов в 17 населенных пунктах. В конце февраля Травников поручил региональным министерствам усилить проведение противопаводковых мероприятий на территории Новосибирской области в два раза.

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