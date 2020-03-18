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Кобзев поручил до конца года найти инвестора и место для строительства аэропорта Иркутска

Врио губернатора региона отметил, что строительство нового авиаузла и развитие старого необходимы для увеличения пассажиропотока до 4,5 млн человек в год

ИРКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил правительству региона до 30 ноября выбрать площадку под строительство нового аэропорта Иркутска, а также до конца года найти инвестора для строительных работ. Такое распоряжение он дал в среду, оглашая послание о положении дел в регионе заксобранию области.

Международный аэропорт Иркутска обслуживает более 2 млн пассажиров в год, расположен в черте города. В нем два терминала - внутренних и международных линий. В августе 2018 года на территории аэропорта Иркутска заложили камень в основание нового терминала, который планировалось построить до конца 2020 года, однако строительные работы не начались из-за возражений Федеральной антимонопольной службы. Власти региона заявили, что терминал построят "Новапорт" и "Рампорт аэро", после чего ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи с тем, что инвесторы были выбраны без проведения конкурсных процедур.

"Поручаю правительству Иркутской области подготовить предложения по внесению изменений в госпрограмму развития транспортного комплекса и предусмотреть мероприятия по реконструкции существующего аэропорта города Иркутска, срок исполнения - до 1 июля 2020 года. Организовать разработку региональной программы строительства и реконструкции аэропорта Иркутска до 1 октября 2020 года. До конца 2020 года организовать выбор инвестора для строительства нового аэропорта и аэровокзального комплекса с проведением конкурсных процедур. До 30 ноября - проанализировать предложения по выбору площадки для строительства нового авиаузла", - сказал Кобзев.

Он подчеркнул, что строительство нового авиаузла и развитие старого необходимы для увеличения пассажиропотока с 2 до 4,5 млн человек в год. Также Кобзев отметил, что правительству области при составлении стратегии развития авиасообщения следует учитывать наличие в регионе 160 труднодоступных населенных пунктов.

Теги
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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