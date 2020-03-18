В Приангарье намерены ввести сбор с иностранных туристов

ИРКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, оглашая в среду депутатам Законодательного собрания послание о положении дел в регионе, предложил ввести в Приангарье курортный сбор с иностранных туристов. Эти деньги должны пойти на восстановление памятников деревянного зодчества, которых в регионе насчитывается почти 3,5 тыс.

"На территории Иркутской области расположены почти 3,5 тыс. памятников деревянного зодчества - четверть всех памятников деревянного зодчества России. Многие из них нуждаются в комплексных ремонтно-реставрационных работах. <…> Будем выходить с инициативой о включении Иркутской области в перечень регионов, где введен курортный сбор с иностранных туристов в максимальном размере 100 рублей в сутки. Эти деньги направить на реконструкцию памятников деревянного зодчества", - сказал Кобзев.

Больше всего исторической деревянной застройки сконцентрировано в Иркутске, через который проходит основной поток туристов, так как это отправная точка на озеро Байкал.

Большинство деревянных домов в Иркутске датируются концом XIX века. Это купеческие усадьбы и другие строения, многие из которых украшены уникальной резьбой.