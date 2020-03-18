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75-летие Победы

Военные ЦВО в гостях у 101-летнего ветерана оцифровали фотографии для "Дороги памяти"

Во время войны Нина Киселева служила в 132-м отдельном полку связи радиотелеграфистом
Описание
© Пресс-служба Центрального военного округа

ТАСС, 18 марта. Военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирске поздравили 101-летнего ветерана Нину Киселеву с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и провели оцифровку фронтовых фотографий для мультимедийной галереи "Дорога памяти", сообщила в среду пресс-служба округа.

"Для оцифровки данных военнослужащие принесли с собой необходимое оборудование и вместе с ветераном заполнили сведения на сайте "Дорога памяти", - говорится в сообщении.

На фронтовых фотографиях сержанту Нине Григорьевне Киселевой чуть больше 20 лет. Она служила в 132-м отдельном полку связи радиотелеграфистом, передавала радиограммы с передовой. Киселева была одной из первых, кто узнавал все последние новости о проведении боевых операций, рассказали в пресс-службе.

Нина Григорьевна прошла всю войну, принимала участие в Сталинградской битве, в освобождении Будапешта и Венгрии. Победу она встретила под Берлином. После войны Киселева продолжила службу в армии, проработав на узле связи 36 лет.

"Дорога памяти" - это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории парка "Патриот", где строится главный храм Вооруженных сил России.

Теги
РоссияНовосибирская область75-летие Победы
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