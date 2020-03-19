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Алтайский госуниверситет озеленит Барнаул по концепции создания естественных экосистем

В ближайшее время состоится общественное обсуждение предложенного учеными озеленения

ТАСС, 19 марта. Ученые Алтайского государственного университета озеленят Барнаул по новой концепции создания естественных экосистем. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

"Разработанная опорным Алтайским госуниверситетом концепция развития озелененных пространств одобрена администрацией Барнаула и будет использована на практике. Проект получил название "Новая зеленая волна". В его основу положен мировой тренд: приближение городской среды к природе за счет использования принципов озеленения естественных экосистем", - говорится в сообщении.

Проект, разработанный Институтом биологии и биотехнологии АлтГУ, направлен на обеспечение экологического благополучия и роста удовлетворенности населения городским пространством. Такая модель озеленения активно внедряется сегодня в европейских и американских мегаполисах. Ведущая роль уделяется древесным растениям, вокруг которых высаживаются кустарники, а потом и травянистые многолетники. Групповые посадки будут имитировать естественную среду, возможно широкое использование местных видов.

При этом возможно создание в Барнауле таких мест отдыха, как парк биоразнообразия, скейт-парк, парк для прогулки с детскими колясками и т. п.

"Мы считаем, что прежде всего необходимо создание массовых зеленых зон по принципу озеленения естественных экосистем в шаговой доступности в местах непосредственного проживания, в тех кварталах города, где есть пустыри и заброшенные участки зелени", - отметила профессор Института биологии и биотехнологии Марина Силантьева.

В ближайшее время состоится общественное обсуждение предложенного учеными озеленения с участием СМИ и экологов. Окончательный вариант концепции "Новая зеленая волна" будет готов к концу 2021 года, рассказали в вузе.

Теги
РоссияАлтайский край
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