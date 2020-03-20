В Красноярском крае запустят первое в регионе производство активированного угля

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Первое в регионе производство активированного угля будет запущено в Красноярском крае в текущем году. Годовой выпуск продукции составит 2 тыс. тонн, сообщили в пятницу ТАСС в Министерстве лесного хозяйства края.

"Объем инвестиций в проект составит 100 млн рублей, будет создано 30 рабочих мест. Сейчас там залит фундамент под производственную линию, доставлено оборудование", - сообщили в министерстве.

Предприятие разместится в Канске, одном из центров лесопереработки в Красноярском крае. Запуск планируется во втором полугодии текущего года. Проект реализует ООО "Гудвин" - компания, работающая в сфере лесопереработки.

"При выходе на полную мощность ежегодный объем потребляемых отходов лесопиления, опилок, щепы и горбыля, составит 30 тыс. кубометров", - сообщили агентству в министерстве.

Как сообщалось, Канск стал пилотной площадкой для отработки комплекса мер по наведению порядка в лесной отрасли края, в том числе призванных решить проблему отходов лесопиления.