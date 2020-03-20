Власти Иркутской области предлагают обеспечивать жителей древесиной через лесхозы

ИРКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Власти Иркутской области направили в Рослесхоз поправки в Лесной кодекс РФ, в которых предлагают лишить граждан права заготавливать древесину для собственных нужд и вместо этого выделять им лесоматериалы через лесхозы, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства. По мнению властей, это поможет в борьбе с нелегальными рубками.

"Правительство Иркутской области направило в Рослесхоз поправки в Лесной кодекс РФ. <…> Предлагается привлекать к заготовке древесины для собственных нужд граждан специализированные организации, подведомственные органам государственной власти регионов. Таким образом, право на заготовку по заявлениям граждан с последующей передачей лесоматериалов в их собственность предлагается передать лесхозам", - сообщает пресс-служба.

Предложение связано с тем, что граждане не имеют специализированной техники и навыков рубки. Поэтому они обращаются к третьем лицам, с которыми заключают договоры на заготовку лесоматериалов. Как пояснил ТАСС исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев, зачастую это приводит к злоупотреблениям - исполнители договоров рубят не только лес на выделенных гражданам участках, но и рядом расположенные лесные насаждения.

"То есть определенный объем незаконной заготовки идет в результате возможности манипулировать гражданами, собирая от них заявления, и под видом [заготовки для собственных нужд граждан] незаконно вырубать лес", - пояснил Петренев.

Он уточнил, что по действующему законодательству гражданам выделяются лесные участки для заготовки дров и пиломатериалов на постройки.

Ущерб от незаконных вырубок в Иркутской области в 2017-2019 годах составил почти 40 млрд рублей. Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в конце января сообщал, что основная часть - до 80% - незаконных вырубок леса в 41 регионе РФ, ориентированном на лесозаготовку, приходится на Иркутскую область, где сосредоточено более 10% лесов страны.