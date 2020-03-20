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75-летие Победы

Сибирские реконструкторы встретили участников лыжного перехода в честь 75-летия Победы

Члены военно-исторического клуба "Наследие" надели форму бойцов легендарной лыжной бригады "Снежные призраки"

ТАСС, 20 марта. Участники военно-исторического клуба "Наследие" в форме бойцов легендарной лыжной бригады "Снежные призраки" встретили в Новосибирске участников перехода в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.

"Легендарная 29-я Новосибирская отдельная лыжная бригада была сформирована в 1943 году в Барабинске (Новосибирская область). Сибиряки-лыжники наводили страх и ужас на фашистов, появляясь внезапно и бесшумно в тылу врага и уничтожали их", - говорится в сообщении пресс-службы.

Встречу подготовили члены военно-исторического клуба "Наследие" и военнослужащие 41-й общевойсковой армии в форме солдат-лыжников времен Великой Отечественной войны.

В торжественной встрече участников лыжного перехода, за плечами которых уже 5 тыс. км, также приняли участие жители и гости Новосибирска, ветераны Вооруженных Сил, представители администрации города, региональных и общественных организаций.

"Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню на Монументе Славы и по традиции провели военно-патриотические акции "Все для фронта - все для Победы" и "Военная служба по контракту - твой выбор!", - добавили в пресс-службе.

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км. Путь участники перехода преодолевают на лыжах и велосипедах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.

Теги
РоссияНовосибирская область75-летие Победы
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