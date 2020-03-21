VII Транссибирский арт-фестиваль пройдет в Новосибирске без участия зарубежных музыкантов

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Седьмой Транссибирский арт-фестиваль, который открывается в Новосибирске в субботу, пройдет без участия зарубежных музыкантов. Программа фестиваля, организованного и возглавляемого скрипачом Вадимом Репиным, была скорректирована из-за распространения коронавируса нового типа, ее международная часть перенесена на сентябрь, сообщила ТАСС пресс-секретарь фестиваля Майя Михайлова.

"Фестиваль откроется программой "Па-де-де на пальцах и для пальцев" на сцене Новосибирской филармонии, следующий доступный для публики концерт будет 24 марта в новосибирском Академгородке в Доме ученых", - сказала Михайлова.

Она отметила, что участие в концерте, которым откроется фестиваль, примут Вадим Репин и прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, они представят совместную программу "Па-де-де на пальцах и для пальцев", премьера которой прошла в Швейцарии в 2014 году, после чего ее увидели зрители многих стран.

По словам собеседника агентства, в программе камерной музыки, которая пройдет в Академгородке 24 марта, примут участие талантливые российские музыканты Андрей Коробейников и Александр Бузлов, они заменили итальянских исполнителей - виолончелиста Марио Брунелло и пианиста Андреа Луккезини, которые не смогли приехать в Россию из-за пандемии. Михайлова уточнила, что эту же программу планируется повторить в Новосибирской филармонии 26 марта.

По словам пресс-секретаря, 25 марта в Новосибирской филармонии представят тройной концерт Бетховена, в котором примут участие Вадим Репин, Александр Бузлов и известная пианистка Полина Осетинская. В настоящее время организаторы фестиваля ищут замену дирижеру из Латвии. Кроме того, в Новосибирске в рамках фестиваля будут сыграны программы с участием Квартета имени Бородина. Планируется, что завершится программа фестиваля 31 марта концертом, на котором исполнят произведения выдающегося русского композитора Александра Глазунова.

Перенос международной программы

В среду, 18 марта, Вадим Репин сообщал журналистам, что международная программа VII Транссибирского арт-фестиваля будет перенесена на сентябрь 2020 года из-за коронавируса.

"Произошли, конечно, изменения в программе. Мы вместе с теми музыкантами, которые находятся, живут и были в зонах риска, приняли решение совместное о том, чтобы перенести всю программу на сентябрь. Первые две недели сентября есть время в [Новосибирской] филармонии, зал, многие артисты уже подтвердили свою готовность заблокировать эти дни", - отмечал Репин.

Директор фестиваля Олег Белый, в свою очередь, сообщал, что "есть уже целый ряд фамилий" зарубежных исполнителей, которые подтвердили свое участие осенью. В частности, это известная немецкая скрипачка корейского происхождения Клара-Джуми Кан. Также в Новосибирске состоится в сентябре премьера нового произведения знаменитого эстонского композитора Арво Пярта.

Транссибирский арт-фестиваль, основанный и возглавляемый российским скрипачом Вадимом Репиным, проводится с 2014 года. VII Транссибирский арт-фестиваль откроется 21 марта в Новосибирске. События российской части форума, которые, как ранее планировалось, должны были пройти по 18 апреля в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и других городах, будут скорректированы.