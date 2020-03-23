Число случаев заражения коронавирусом в Красноярском крае увеличилось до шести

КРАСНОЯРСК, 23 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Красноярском крае увеличилось с пяти до шести человек. Об этом в понедельник говорится в сообщении Минздрава региона.

"В стационаре находятся шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, два пациента с положительным результатом теста ожидают результата анализа из лаборатории "Вектор" в Новосибирске", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, заболевшие посещали Австрию, Германию и Испанию. Болезнь протекает у них в нетяжелой форме. Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории края, они находятся под медицинским наблюдением.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. По данным на воскресенье, в России было зафиксировано 367 случаев заболевания. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.