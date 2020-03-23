Полицейские установили личность нарушившего режим самоизоляции жителя Кузбасса

КЕМЕРОВО, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Новокузнецке установили личность мужчины, который после возвращения из Таиланда был помещен в карантин в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, но нарушал режим домашней изоляции и посещал магазины. Информация о нем передана в Роспотребнадзор для принятия мер, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей официальной странице в социальной сети Instagram сообщил о том, что в городе участились случаи нарушения карантинного режима со стороны прибывших из зарубежных стран граждан. Мэр предупредил горожан о том, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена уголовная ответственность.

"В сети интернет появилась информация, что один из пассажиров самолета, прилетевшего накануне из Таиланда в Новокузнецк, нарушил требования режима самоизоляции, был замечен в магазине, несмотря на предупреждение об установленных ограничениях. Сотрудники полиции установили личность данного гражданина, им оказался 60-летний новокузнечанин. В настоящее время информация о нем передана специалистам территориального подразделения Роспотребнадзора", - сообщили в региональном главке.

В региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС пояснили, что информация будет рассмотрена, когда данные поступят в ведомство. Вопрос о привлечении к ответственности будет решен в соответствии с действующим законодательством.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.