{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Полицейские установили личность нарушившего режим самоизоляции жителя Кузбасса

Мужчина, после возвращения из Таиланда помещенный в карантин, посещал магазины

КЕМЕРОВО, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Новокузнецке установили личность мужчины, который после возвращения из Таиланда был помещен в карантин в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, но нарушал режим домашней изоляции и посещал магазины. Информация о нем передана в Роспотребнадзор для принятия мер, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей официальной странице в социальной сети Instagram сообщил о том, что в городе участились случаи нарушения карантинного режима со стороны прибывших из зарубежных стран граждан. Мэр предупредил горожан о том, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена уголовная ответственность.

"В сети интернет появилась информация, что один из пассажиров самолета, прилетевшего накануне из Таиланда в Новокузнецк, нарушил требования режима самоизоляции, был замечен в магазине, несмотря на предупреждение об установленных ограничениях. Сотрудники полиции установили личность данного гражданина, им оказался 60-летний новокузнечанин. В настоящее время информация о нем передана специалистам территориального подразделения Роспотребнадзора", - сообщили в региональном главке.

В региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС пояснили, что информация будет рассмотрена, когда данные поступят в ведомство. Вопрос о привлечении к ответственности будет решен в соответствии с действующим законодательством.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияКемеровская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Газэнергострой" стал новым оператором ликвидации отходов Байкальского ЦБК
Это третий по счету оператор промплощадки комбината с момента закрытия предприятия в 2013 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС