Границы 42 подтопленных и затопленных зон в Иркутской области внесли в ЕГРН

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Росреестр внес в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границы 42 зон затопления и подтопления в Иркутской области, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Росреестр согласовал документацию, подготовленную органами местного самоуправления, в отношении 178 зон затопления и 104 зон подтопления территорий 174 населенных пунктов Иркутской области. В настоящее время информация о границах 42 таких зон уже внесена Росреестром в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)", - говорится в сообщении.

Так, в 2020 году в ЕГРН внесены зоны затопления с. Баклаши и с. Введенщина Шелеховского района, которые прилегают к рекам Иркуту, Малой Белой и Большой Белой, а в конце 2019 года - зоны затопления и подтопления в Тулуне, Нижнеудинске и р. п. Октябрьском Чунского района, зоны затопления населенных пунктов Ангарского и Усольского районов около реки Китой и населенных пунктов Усольского и Черемховского районов около реки Белая.

В Росреестре напомнили, что для зон подтопления и затопления, внесенных в ЕГРН, устанавливается особый режим использования. На этих территориях нельзя строить жилые дома, если нет инженерной защиты населенных пунктов и объектов недвижимости от затопления. Жители Иркутской области могут узнать о том, попал ли земельный участок в зону затопления или подтопления, на публичной кадастровой карте или из выписки ЕГРН, которую можно запросить в МФЦ или на сайте Росреестра.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений подлежат сносу.