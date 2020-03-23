{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Границы 42 подтопленных и затопленных зон в Иркутской области внесли в ЕГРН

Для этих территорий устанавливается особый режим использования

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Росреестр внес в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границы 42 зон затопления и подтопления в Иркутской области, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Росреестр согласовал документацию, подготовленную органами местного самоуправления, в отношении 178 зон затопления и 104 зон подтопления территорий 174 населенных пунктов Иркутской области. В настоящее время информация о границах 42 таких зон уже внесена Росреестром в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)", - говорится в сообщении.

Так, в 2020 году в ЕГРН внесены зоны затопления с. Баклаши и с. Введенщина Шелеховского района, которые прилегают к рекам Иркуту, Малой Белой и Большой Белой, а в конце 2019 года - зоны затопления и подтопления в Тулуне, Нижнеудинске и р. п. Октябрьском Чунского района, зоны затопления населенных пунктов Ангарского и Усольского районов около реки Китой и населенных пунктов Усольского и Черемховского районов около реки Белая.

В Росреестре напомнили, что для зон подтопления и затопления, внесенных в ЕГРН, устанавливается особый режим использования. На этих территориях нельзя строить жилые дома, если нет инженерной защиты населенных пунктов и объектов недвижимости от затопления. Жители Иркутской области могут узнать о том, попал ли земельный участок в зону затопления или подтопления, на публичной кадастровой карте или из выписки ЕГРН, которую можно запросить в МФЦ или на сайте Росреестра.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В Красноярском крае издали справочник о северянах, участниках Великой Отечественной войны
В электронное издание вошли более 5 тыс. фамилий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС