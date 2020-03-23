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Протяженность степного пожара в Хакасии составляет около 40 км

Тушение осложнено большим расстоянием между очагами пожара и порывами ветра

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Пожарные тушат степной пожар протяженностью около 40 км в Усть-Абаканском районе Хакасии. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России, в регионе сохраняется сложная пожарная обстановка.

"Продолжаются степные пожары в Усть-Абаканском районе Республики Хакасии, где подразделения МЧС России продолжают ликвидацию многочисленных степных палов в 13 км от Черногорска в районе угольных разрезов. Общая протяженность горящей степи составляет около 40 километров", - сказали в пресс-службе.

Тушение пожара осложнено большим расстоянием между очагами пожара и порывами ветра. Пожарные контролируют огонь и не допускают его распространение в сторону населенных пунктов.

Всего к тушению пожара привлечены около 70 человек и 21 единицы техники из состава сил МЧС России, противопожарной службы Хакасии, представителей угольщиков, администрации муниципального образования и горноспасателей. Специалисты МЧС России отмечают, что несмотря на ветреную погоду и многочисленные предупреждения оперативных служб, люди продолжают игнорировать правила пожарной безопасности.

В воскресенье утром в Усть-Абаканском районе Хакасии произошел пал протяженностью 20 км. Огонь перешел на фермерские постройки, пострадал один работник. Также сообщается, что были травмированы несколько животных. Позже возник другой крупный степной пожар в этом же районе с линией огня в 30 километров. Оба очага были потушены.

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