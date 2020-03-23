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В Омске зафиксировано загрязнение атмосферы хлороводородом

ПДК превышена в 3,3 раза

ОМСК, 23 марта. /ТАСС/. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) зафиксировало в атмосфере Омска превышение в 3,3 раза предельно допустимой концентрации (ПДК) ядовитого газа хлороводорода. Об этом сообщается в понедельник на сайте организации.

В Омске регулярно фиксируют превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. К 2024 году город обязан по майскому указу снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся на семи стационарных постах, расположенных во всех районах города. 20 марта 2020 года содержание хлорида водорода составило 3,3 ПДК в Центральном АО. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный. 21 марта превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города не наблюдалось", - говорится в сообщении.

Ранее выбросы этого вещества фиксировались три раза в декабре 2019 года и один раз - в январе 2020 года. Источник выбросов не установлен. Как рассказали ТАСС в пресс-службе омского Минприроды, полученные данные о загрязнении атмосферы УГМС передало в надзорные органы и региональным властям.

Хлорид водорода или хлороводород - бесцветный ядовитый газ, который при растворении в воде образует соляную кислоту. Газ в небольших концентрациях вызывает кашель, удушье и воспаление верхних дыхательных путей, при сильном отравлении - отек легких, нарушение работы кровеносной системы и даже гибель.

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