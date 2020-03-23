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Тариф на капремонт в Кузбассе повысят еще почти на 15%

Взносы на капитальный ремонт для жителей многоквартирных домов в регионе с 1 сентября 2019 года увеличились на 62,5%
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© Александр Рюмин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 23 марта. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение с 1 апреля 2020 года повысить тариф на капитальный ремонт жилья в регионе почти на 15%, с 6,71 руб. до 7,69 руб. за кв. метр, очередная индексация необходима для исполнения отстающей от графиков региональной программы капремонта, сообщается на официальном сайте администрации правительства Кузбасса.

"Минстрой РФ еще в 2014 году рекомендовал нам установить взнос на капремонт в размере 7,7 руб. за кв. метр, а мы тогда установили 3,9 рубля, этого не хватало и сформировался дефицит, в результате сегодня программа капитальных ремонтов отстает от графика. При этом Кузбасс занимает одно из первых мест в России по числу людей, которые живут в ветхих и аварийных домах, их уже поздно ремонтировать, момент упущен. Если мы не начнем системно и планомерно проводить капитальные ремонты жилых домов, то каждый год число аварийных зданий будет расти", - приводит пресс-служба регионального правительства слова министра жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олега Ивлева.

Как ранее сообщал ТАСС, взносы на капитальный ремонт для жителей многоквартирных домов в регионе с 1 сентября 2019 года увеличились на 62,5%, с 4,13 руб. с одного кв. метра до 6,71 руб. До этого тариф на капремонт в Кузбассе не индексировался в течение двух лет и являлся одним из самых низких в РФ.

По словам Ивлева, планируется еще два повышения тарифов: с 1 января 2021 года взносы на капремонт вырастут до 8,45 руб. за кв. метр, а с начала 2022 года - до 9,29 руб. Власти ожидают, что это позволит к 2024 году капитально отремонтировать свыше 4 тыс. многоквартирных домов в Кузбассе. При этом от уплаты взносов за капремонт освободят пенсионеров старше 80 лет, работников социальных сельских учреждений. Пенсионеры от 70 лет, многодетные семьи, ветераны труда и боевых действий, инвалиды и другие льготники смогут оплачивать взносы со скидкой в 50%.

Теги
РоссияКемеровская область
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