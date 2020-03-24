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В Хакасии ввели особый противопожарный режим из-за роста числа степных пожаров

В воскресенье в регионе произошло два пожара с линией огня в 20 и 30 км, пострадал человек

ТАСС, 24 марта. Правительство Хакасии ввело особый противопожарный режим из-за роста числа степных пожаров и палов травы. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС во вторник.

"Постановлением правительства республики особый противопожарный режим вводится в Хакасии с 24 марта по 24 апреля 2020 года. Такое решение власти региона приняли в связи с прогнозами повышенной пожарной опасности на территории республики, ростом количества палов травы, степных и бытовых пожаров и в целях обеспечения пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

На этот период запрещено разведение костров на территории сельских поселений, садоводств, землях сельхозназначения, предприятий и организаций. Также запрещено сжигать мусор на территории населенных пунктов. Во время сухой и ветреной погоды запрещено топить печи, кухонные очаги и котельные установки без дымников и искоргасителей. За нарушение этих требований гражданам может грозить штраф до 4 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 500 тыс. рублей.

В воскресенье из-за теплой погоды и сильного ветра в Усть-Абаканском районе произошло два крупных степных пожара с линией огня в 20 и 30 км. В одном из них пострадал работник крестьянско-фермерского хозяйства, а также несколько коров. В понедельник было потушено девять палов травы. На утро вторника в республике действует один небольшой пал травы.

В апреле 2015 года ураганный ветер, обрушившийся на республику, стал одной из причин пожаров в 35 населенных пунктах региона. В результате были полностью уничтожены 1 215 домов, без крова остались 4 694 человека, 32 человека погибли. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 млрд рублей.

Теги
РоссияХакасия
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