Суд ввел процедуру банкротства в новосибирском институте "Сибгипрозолото"

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства - наблюдение в отношении "Сибирского проектно-изыскательского института драгоценных металлов" (АО "Сибгипрозолото"), являющегося одним из старейших проектных институтов Новосибирска. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных в картотеке на сайте суда.

"Ввести в отношении должника - акционерного общества "Сибирский проектно-изыскательский институт драгоценных металлов" процедуру банкротства - наблюдение на срок до 13 сентября 2020 года", - говорится в документе.

Процедура банкротства в отношении института введена по заявлению "Дальневосточной компании цветных металлов" ("Дальцветмет"). Согласно материалам дела, задолженность АО "Сибгипрозолото" перед компанией "Дальцветмет" составляет порядка 17,8 млн рублей. Временным управляющим института суд утвердил Андрея Попова.

"Сибирский проектно-изыскательский институт драгоценных металлов" (АО "Сибгипрозолото") является одним из старейших проектных институтов Новосибирска, он образован в 1951 году. По разработанным институтом проектам построено более 150 промышленных предприятий, здания и сооружения гражданского назначения.