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В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту гибели младенца

Тело ребенка, завернутое в пакет, обнаружили на берегу Енисея местные жители

КРАСНОЯРСК, 24 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели младенца в Минусинске на юге Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасию.

Ранее сообщалось, что тело младенца, завернутое в пакет, было обнаружено на берегу Енисея местным жителем.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, ребенок родился живым, причиной смерти могло стать переохлаждение. Проведен подомовой обход местных жителей, направлены запросы в медучреждения о роженицах, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияКрасноярский край
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