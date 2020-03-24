В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту гибели младенца

КРАСНОЯРСК, 24 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели младенца в Минусинске на юге Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасию.

Ранее сообщалось, что тело младенца, завернутое в пакет, было обнаружено на берегу Енисея местным жителем.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, ребенок родился живым, причиной смерти могло стать переохлаждение. Проведен подомовой обход местных жителей, направлены запросы в медучреждения о роженицах, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.