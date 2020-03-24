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Новосибирская область получит 1 млрд рублей на достройку проблемных домов

Средства позволят начать работы по четырем долгостроям

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Новосибирская область и федеральный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства заключили соглашение, согласно которому регион в 2020 году получит порядка 1 млрд рублей на завершение жилых долгостроев и выплаты компенсации обманутым дольщикам. Это позволит начать работы по четырем долгостроям, сообщил журналистам во вторник министр строительства региона Иван Шмидт.

"Новосибирская область подписала соглашение с публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" по финансированию, по достройке проблемных домов. 1 млрд 16 млн рублей мы привлекаем из федерального фонда, порядка 286 млн рублей вкладывает регион. Это позволяет в этом году начать работы по четырем самым проблемным объектам", - сообщил Шмидт. Фонд входит в периметр госкомпании "ДОМ.РФ", напомнил представитель региона.

Он уточнил, что речь идет о двух долгостроях в микрорайоне "Закаменский" Новосибирска, а также проблемных объектах долевого строительства в поселке Краснообск и городе Обь. По словам министра, в доме, расположенном в Оби, будут выкупать доли, поскольку готовность объекта низкая. Остальные дома будут достроены.

В настоящее время только в Новосибирске насчитывается 53 долгостроя.

Теги
РоссияНовосибирская область
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