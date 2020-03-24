Ученые из Новосибирска разрабатывают методы адресной доставки лекарств от туберкулеза

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Сотрудники научно-исследовательского института туберкулеза (НИИТ) в Новосибирской области, где показатели смертности от этого заболевания в два раза выше средних российских, разрабатывают несколько вариантов адресной доставки противотуберкулезных лекарств в больной орган. Об этом сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС исполняющая обязанности директора института Наталия Ставицкая.

В Новосибирской области остро стоит проблема заболеваемости туберкулезом. По данным Минздрава региона, на начало 2020 года на учете с активной формой туберкулеза числятся около 5,3 тыс. жителей региона. Количество смертей от туберкулеза в Новосибирской области составляет 84 на тысячу человек населения, среднероссийский показатель равен 41.

"В институте сейчас ведутся исследования по [разработке] адресных форм доставки некоторых лекарственных препаратов, например, это форма наноаэрозолей, рибосомальные фракции противотуберкулезных препаратов. Мы исследует различные модели, работаем с лабораторными животными", - сообщила Ставицкая, уточнив, что в конце 2020 года планируется подведение итогов экспериментальной части исследования.

Ставицкая пояснила, что при лечении больных туберкулезом медики часто сталкиваются проблемой устойчивости пациентов в препаратам, что вызывает неблагоприятные побочные эффекты. Адресная доставка лекарств позволит решить эту проблему, потому препараты сразу будут достигать очага инфекции, минуя другие органы, например, барьер печени.

Новосибирский НИИ туберкулеза - единственный за Уралом федеральный центр борьбы с этим заболеванием, основанный в 1943 году. С 2010 года Новосибирский НИИТ является Сотрудничающим центром ВОЗ по подготовке специалистов по борьбе с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. В клинике института проводятся диагностика и лечение легочных и внелегочных форм туберкулеза с использованием всего спектра современных медицинских технологий в области лабораторной и лучевой диагностики, фтизиатрии, бронхологии, урологии, хирургии, эндоскопии.