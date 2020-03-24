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На трассе под Иркутском сняли введенное из-за снега ограничение на движение большегрузов

Ограничение вводилось на участке трассы Р-258 "Байкал" с 31 по 96 км в Шелеховском и Слюдянском районах

ИРКУТСК, 24 марта. /ТАСС/. Ограничение на движение грузовиков и пассажирских автобусов, введенное во вторник из-за снега на трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области, снято. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"На участке федеральной автодороги ограничение снято. Обеспечивают безопасность дорожного движения и помогают водителям пять экипажей ДПС, работает снегоуборочная техника", - сообщает пресс-служба.

Ограничение вводилось на участке с 31 по 96 км трассы в Шелеховском и Слюдянском районах. Во вторник в Иркутской области складываются неблагоприятные погодные условия, в регионе ветер и снег, на дорогах - гололедица.

Федеральная трасса Р-258 "Байкал" протяженностью 1,1 тыс. км проходит по территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Является продолжением на восток трассы "Сибирь".

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РоссияИркутская область
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