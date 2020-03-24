Темпы создания новых мест в школах Сибири снизились в два раза

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Темпы созданиях новых мест в школах в Сибирском федеральном округе снизились в два раза - за 2019 год в сибирских регионах была создана 21 тыс. школьных мест из необходимых 40 тысяч, сообщил в ходе совещания во вторник полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Есть проблемы с темпами создания новых мест в школах. Исходя из существующей потребности в регионах округа, в год должно вводиться в эксплуатацию более 40 тыс. мест. Фактически в прошлом году создана только 21 тыс. мест, что в два раза меньше расчетной потребности. Вследствие этого около 7% школ в округе работают с превышением проектной мощности в полтора и более раз - эта проблема характерна для всех региональных центров СФО, особенно Новосибирской области, Красноярского края и Алтайского края", - сообщил полпред.

Он поручил региональным властям еще раз оценить потребность в дополнительных местах в школах и заблаговременно выделить земельные участки для строительства школ. По данным на начало 2020 года, отставание в темпах возведения образовательных учреждений фиксируется в республиках Алтай, Хакасия, Алтайском крае, Иркутской и Кемеровской областях.

Полпред также отметил, что в СФО остро стоит проблема обеспечения детей в возрасте до трех лет местами в детских садах. "Незакрытая потребность в целом составляет более 300 тыс. человек", - пояснил Меняйло.