{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Темпы создания новых мест в школах Сибири снизились в два раза

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло сообщил, что исходя из существующей потребности в год должно вводиться в эксплуатацию более 40 тыс. мест, фактически в 2019 году создана 21 тыс.

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Темпы созданиях новых мест в школах в Сибирском федеральном округе снизились в два раза - за 2019 год в сибирских регионах была создана 21 тыс. школьных мест из необходимых 40 тысяч, сообщил в ходе совещания во вторник полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Есть проблемы с темпами создания новых мест в школах. Исходя из существующей потребности в регионах округа, в год должно вводиться в эксплуатацию более 40 тыс. мест. Фактически в прошлом году создана только 21 тыс. мест, что в два раза меньше расчетной потребности. Вследствие этого около 7% школ в округе работают с превышением проектной мощности в полтора и более раз - эта проблема характерна для всех региональных центров СФО, особенно Новосибирской области, Красноярского края и Алтайского края", - сообщил полпред.

Он поручил региональным властям еще раз оценить потребность в дополнительных местах в школах и заблаговременно выделить земельные участки для строительства школ. По данным на начало 2020 года, отставание в темпах возведения образовательных учреждений фиксируется в республиках Алтай, Хакасия, Алтайском крае, Иркутской и Кемеровской областях.

Полпред также отметил, что в СФО остро стоит проблема обеспечения детей в возрасте до трех лет местами в детских садах. "Незакрытая потребность в целом составляет более 300 тыс. человек", - пояснил Меняйло.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей Иванович
Реклама на ТАСС
Ученые из Новосибирска разрабатывают методы адресной доставки лекарств от туберкулеза
В Новосибирском НИИ туберкулеза пояснили, что в таком случае препараты сразу будут достигать очага инфекции, минуя другие органы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС