В Кемерове вспоминают погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в годовщину трагедии

КЕМЕРОВО, 25 марта. /ТАСС/. Мероприятия в память о погибших в ТЦ "Зимняя вишня" проходят в Кемерове спустя два года после трагического пожара, который 25 марта 2018 года унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей. В парке Ангелов на месте сгоревшего торгового центра утром в среду митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх провел панихиду по погибшим, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сегодня вспоминаем общую трагедию, общую боль шахтерского региона, которая произошла ровно два года назад 25 марта 2018 года. Человеческие сердца вновь и вновь содрогаются от этого события, от этой невосполнимой потери", - сказал митрополит. После панихиды скорбящие проследовали в построенную в парке часовню иконы Божией Матери "В скорбях и печалях утешение".

С самого утра кемеровчане несут цветы и игрушки к памятному камню, установленному на месте, где в первые дни после трагического пожара образовался стихийный мемориал. Кроме родственников погибших, туда приходят и другие жители города. Цветы к памятному камню в годовщину трагедии возложили глава Кемерова Илья Середюк, первый вице-губернатор Кузбасса Вячеслав Телегин. Официально в этот день не было объявлено о проведении траурных мероприятий, но люди помнят о трагедии.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. В ходе следствия было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание на четвертом этаже, где находились кинотеатры и детская игровая зона, а гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности, в том числе неработающие системы пожарной защиты и закрытые эвакуационные выходы.

По факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах Кемерова три уголовных дела. Их фигурантами стали 15 человек, в том числе экс-начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и бывший руководитель инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, сотрудники данных ведомств, руководство торгового центра, охранник ТЦ, пожарные и другие лица, связанные со строительством и эксплуатацией "Зимней вишни".