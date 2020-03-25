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Распространение коронавируса нового типа

Полиция нашла жителя Кузбасса, разместившего объявление с предложением кашлять в офисах

Мужчина сообщил, что не был в Китае и хотел пошутить, чтобы привлечь внимание

ТАСС, 25 марта. Полиция Новокузнецка Кемеровской области нашла молодого человека, который разместил объявление, в котором предлагал местным бизнесменам помешать работе их конкурентов. Материалы переданы в территориальное управление Роспотребнадзора, сообщается в среду на сайте МВД региона.

"Сотрудники УМВД России по г. Новокузнецку обнаружили размещенную на сайте бесплатных объявлений информацию следующего содержания: "Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис, заведение вашего конкурента, будем кашлять, чихать. После обратимся в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и сообщим, что посещали", - говорится в сообщении.

Полиция нашла автора объявления, который просил за свои услуги 50 тыс. рублей. Им оказался 21-летний фитнес-тренер. "Собранные в отношении местного жителя материалы переданы специалистам территориального подразделения Роспотребнадзора", - уточняется в сообщении.

Также полиция ищет тех, кто мог воспользоваться предложенной услугой и напоминает, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная ответственность. Молодой человек объяснил полицейским, что никогда не был в Китае и просто хотел пошутить, чтобы привлечь внимание.

Теги
РоссияКемеровская областьРаспространение коронавируса нового типа
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