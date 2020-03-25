В Новокузнецке горит производственный цех на площади около 600 кв. метров

КЕМЕРОВО, 25 марта. /ТАСС/. Пожарные в Новокузнецке ликвидируют крупное возгорание в производственном цехе на площади около 600 кв. метров. По предварительным данным, работники предприятия эвакуировались из горящего здания самостоятельно до прибытия спасателей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

"Предварительно, площадь [пожара составляет] 600 кв. метров. Пострадавших, предварительно, нет, люди эвакуировались до прибытия пожарных. В настоящий момент открытое горение ликвидировано", - рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия продолжают работать 25 человек и 7 единиц техники, ведется проливка конструкций здания и ликвидация пожара.