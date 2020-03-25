Госстройнадзор знал о нарушениях при реконструкции ТЦ "Зимняя вишня" еще в 2013 году

КЕМЕРОВО, 25 марта. /ТАСС/. Комитет строительного контроля администрации Кемерова выявлял в 2013 году факты нарушений при реконструкции здания кондитерской фабрики под торговый центр "Зимняя вишня" и сообщал об этом региональной инспекции Госстройнадзора. Власти Кемерова просили надзорный орган принять меры к застройщику, сообщили в инспекции в ответ на запрос ТАСС.

"22. 03. 2013 г. в адрес инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области поступило письмо администрации г. Кемерово, содержащее информацию о нарушениях в области законодательства РФ о градостроительной деятельности при реконструкции объекта капитального строительства - кондитерской фабрики под торгово-развлекательный центр", - сообщили в инспекции.

Копия документа мэрии имеется в распоряжении ТАСС, в пресс-службе администрации города Кемерово агентству подтвердили, что "такое письмо было [направлено]". Как из него следует, комитет строительного контроля администрации города Кемерово в 2013 году проводил проверку и выявил факт самовольной реконструкции здания кондитерской фабрики, в котором в дальнейшем был открыт ТЦ "Зимняя вишня". "Разрешение, дающее застройщику право осуществлять реконструкцию данного объекта, в комитете строительного контроля не оформлялось. Просим провести проверку и принять к застройщику меры административного воздействия", - говорится в тексте письма.

В региональном Госстройнадзоре пояснили, что проверка после обращения муниципальных властей проводилась и было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию"), но к ответственности за допущенные нарушения застройщика не привлекли в связи с истечением сроков давности.

После проведенной с нарушениями реконструкции здание торгового центра было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей. По версии следствия, это способствовало гибели людей при пожаре в "Зимней вишне", который 25 марта 2018 года унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей.

Расследование пожара

По факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах Кемерова уголовные дела в отношении 14 обвиняемых. В их числе экс-начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и бывший руководитель инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, сотрудники данных ведомств, руководство торгового центра, охранник ТЦ, пожарные и другие лица, связанные со строительством и эксплуатацией "Зимней вишни". Пятнадцатый фигурант уголовного дела - совладелец ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, обвиняемый в даче взятки при строительстве этого ТЦ - в настоящий момент экстрадирован из Польши в Россию и должен предстать перед судом.

В ходе следствия было установлено, что причиной возгорания в ТЦ стало короткое замыкание на четвертом этаже, где находились кинотеатры и детская игровая зона, а гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности, в том числе неработающие системы пожарной защиты и закрытые эвакуационные выходы.