Дополнительный маткапитал за рождение второго ребенка получат семьи на Ямале

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Семьи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получат дополнительный материнский капитал в размере 150 тыс. рублей из регионального бюджета за рождение второго ребенка после 1 января 2020, сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

В послании Федеральному собранию в январе 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка и увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми.

"Наш президент в входе своего послания в этом году объявил ряд дополнительных мер поддержки семей с детьми - появился материнский за рождение первого ребенка, а за второго, дополнительно, государство будет выделять 150 тыс. рублей. Мы решили, что, учитывая особенности жизни на Крайнем Севере, нам необходимо в дополнение к федеральным 150 тыс. удвоить этот номинал и выделить дополнительно 150 региональных тыс. рублей при рождении второго ребенка. Уверен, это очень своевременная мера для поддержки наших семей", - приводит пресс-служба слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

По словам Артюхова, материнский капитал будет увеличен на 150 тыс. рублей за счет федерального бюджета. Кроме того, семьи получат также еще 150 тыс. рублей из регионального бюджета. Как уточнили в пресс-службе, чтобы получить региональный материнский капитал, необходимо иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории Ямала не менее пяти лет к моменту появления в семье ребенка.

"Использовать средства можно будет по двум направлениям. Первое - улучшение жилищных условий на территории округа: покупка жилья в капитальном исполнении или реконструкция и строительство объекта индивидуального жилищного строительства. Под реконструкцией подразумевается надстройка, перестройка, архитектурное переоборудование дома. Второе направление, куда можно направить деньги, - получение медицинской помощи родителями или детьми в медицинских организациях, расположенных на территории России и за ее пределами", - уточнили в пресс-службе, отметив, что по планам, в этом году региональный маткапитал получат около 2000 ямальских семей.

Как указано на сайте Законодательного собрания ЯНАО, данная мера социальной поддержки повлияет на увеличение суммарного коэффициента рождаемости в зависимости от числа детей, рожденных одной женщиной, что является показателем национального проекта "Демография".

Поддержка семей в ЯНАО

Меры поддержки для семей всех категорий - один из главных приоритетов социальной политики в регионе. Так, региональный маткапитал на третьего ребенка с этого года увеличен до 500 тыс. рублей, выплату теперь получают за третьего и всех последующих детей. В феврале пособие на детей от 3 до 7 лет в семьях с низкими доходами было увеличено сразу в 8 раз - с 1038 рублей до 8350 рублей.