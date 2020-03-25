В Иркутской области появится реестр хронически больных пенсионеров

ИРКУТСК, 25 марта. /ТАСС/. Власти Иркутской области из-за распространения коронавируса создадут реестр лиц старше 65 лет с хроническими заболеваниями, им будут доставлять необходимые лекарства на дом, сообщается на сайте правительства области.

"При угрозе возникновения случаев заражения в группе риска находятся люди пожилого возраста. Наша задача - сделать все, чтобы они оставались в режиме самоизоляции. Ответственные ведомства должны иметь доступ ко всей необходимой информации, чтобы вовремя оказать помощь продуктами, лекарствами, средствами защиты. Эта работа должна идти в одном формате с работой горячей линии, чтобы была возможность реагировать на поступающие сигналы в течение 15 минут", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

В реестр войдут жители области старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Кроме того, в ближайшее время в Иркутской области должен быть решен вопрос обеспечения региона медицинскими масками.

Под наблюдением на территории Иркутской области находится 15 126 человек, которых необходимо обеспечить бесплатными медицинскими масками, из них 13 286 человек - старше 60 лет.