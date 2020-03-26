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В Томске горит крыша административного здания на площади 1 тыс. кв. метров

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет
Описание
© Пресс-служба МЧС России

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пожар возник на крыше административного здания в Томске, площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Кирова, 58 поступила в 08:12 мск. "Горит крыша, по предварительной информации, на площади 1000 кв. метров. Погибших, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Пожару присвоен третий (повышенный ранг сложности). На месте работают 98 человек и 25 единиц техники, из них от МЧС России 79 человек и 19 единиц техники.

По информации ведомства, из горящего административного здания эвакуировали 30 человек.

Как уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в связи с происшествием был перекрыт проспект Кирова - один из самых оживленных транспортных путей города, ведущих к авто- и железнодорожному вокзалу. Перекрыт участок от улицы Елизаровых до Комсомольского проспекта.

В новость были внесены изменения (9:23 мск) - в третьем абзаце добавлена информация о перекрытии улицы.

Теги
РоссияТомская область
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