Жителям трех северных районов Омской области увеличили в девять раз норму заготовки дров

ОМСК, 26 марта. /ТАСС/. Законодательное собрание Омской области приняло в четверг поправку об увеличении нормы заготовки дров с 10 куб. м раз в три года до 30 куб. ежегодно для жителей Тарского, Тевризского и Знаменского района, в которых из-за истощения газоконденсатного месторождения второй год зимой в морозы наблюдаются перебои в газоснабжении.

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в трех районах на севере Омской области в феврале 2019 года в морозы из-за выросшего потребления этого вида топлива и истощения двух эксплуатируемых скважин месторождения. Люди вынуждены отапливать жилые помещения дровами и электрическими нагревателями, ограничение подачи газа затронуло в 2020 году более 500 частных домов.

"Та норма, которая была принята в предыдущем законе, для лиц, которые имеют альтернативные виды источников отопления (печное отопление - прим. ТАСС), была 10 кубометров один раз в три года. Данная поправка предполагает выделение 30 куб. м ежегодно этой же категории граждан в Тарском, Тевризском и Знаменском районах", - сказал на заседании председатель омского Заксобрания Владимир Варнавский. Поправка была принята большинством голосов.

Варнавский отметил, что увеличение нормы заготовки дров позволит в определенной степени смягчить проблему отопления для жителей этих трех районов Омской области, где климатическая зима длится с ноября по март, а температура воздуха периодически снижается до -35-40 градусов.

В Знаменском, Тарском и Тевризском районах Омской области в общей сложности проживают около 70 тыс. человек, при этом около 40 тыс. - в районных центрах. Генеральный директор ОАО "Тевризнефтегаз" Александр Панкратов рассказал ТАСС, что Тевризское месторождение, помимо райцентров, снабжает газом еще шесть населенных пунктов. Таким образом, печное отопление используют не менее 30 тыс. человек, не считая владельцев частных домов с газовыми котлами, которые обязаны по закону иметь печи на случай нарушения газоснабжения.

Добыча природного газа на Тевризском месторождении была организована в 1998 году. В настоящее время добыча газа идет из скважин №5 и 110, расположенных на юго-восточной залежи. Скважина №6 на северо-западной залежи обводнена и не эксплуатируется много лет.