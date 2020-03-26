{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Хакасии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

Первый случай был подтвержден 17 марта у жителя республики, вернувшегося из Германии
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 26 марта. Медики Хакасии подтвердили второй случай заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Хакасии 17 марта. Он был выявлен у жителя республики, вернувшегося из Германии. Он находится на лечении в одной из больниц республики.

"Женщина отдыхала в Италии, вернулась через Москву 15 марта в Хакасию. Она была самоизолирована и находилась под медицинским наблюдением. Сейчас пришли анализы, подтверждающие положительный результат (наличие коронавируса - прим. ТАСС)", - сообщил собеседник агентства. В Минздраве не уточнили, в каком состоянии она находится, добавив, что женщина госпитализирована.

Теги
РоссияХакасияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в кабинете вице-мэра Новокузнецка
По данным источника ТАСС, они связаны с проверкой информации о получении взятки и хищении бюджетных средств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС