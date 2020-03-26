В Хакасии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

ТАСС, 26 марта. Медики Хакасии подтвердили второй случай заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Хакасии 17 марта. Он был выявлен у жителя республики, вернувшегося из Германии. Он находится на лечении в одной из больниц республики.

"Женщина отдыхала в Италии, вернулась через Москву 15 марта в Хакасию. Она была самоизолирована и находилась под медицинским наблюдением. Сейчас пришли анализы, подтверждающие положительный результат (наличие коронавируса - прим. ТАСС)", - сообщил собеседник агентства. В Минздраве не уточнили, в каком состоянии она находится, добавив, что женщина госпитализирована.