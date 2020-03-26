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Распространение коронавируса нового типа

В Сибири создана группировка военных специалистов для противодействия коронавирусу

В ее состав вошли более 500 военнослужащих и свыше 60 единиц специальной техники

ТАСС, 26 мартя. Группировка военных медиков, специалистов радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа создана в двух регионах Сибири в рамках проверки готовности войск к борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы округа.

"В Кемеровской и Новосибирской областях личный состав отрабатывает задачи по предотвращению распространения вирусной инфекции в рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения инфекции", - сообщили в пресс-службе.

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В состав группировки вошли более 500 военнослужащих и свыше 60 единиц специальной техники из соединений и частей 41-й общевойсковой армии, дислоцированных в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

"В районах выполнения учебно-боевых задач развернута система материально-технического и инженерного обеспечения, пешие и мобильные патрули военные полиции выполняют задачи по охране периметра условного района изоляции, а также несут службу на фильтрационных пунктах", - добавили в пресс-службе.

О проверке

С 25 по 28 марта в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения в случае необходимости задач по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также в ходе проверки будут проанализированы транспортные возможности военного ведомства по перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств в удаленные районы для оказания помощи больным и выполнению комплекса карантинных и лечебных мероприятий.

Теги
РоссияКемеровская областьНовосибирская областьРаспространение коронавируса нового типа
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