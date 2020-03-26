Новосибирское Заксобрание просит пересмотреть закон о банкротстве

НОВОСИБИРСК, 26 марта. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Новосибирской области обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести изменения в закон о банкротстве из-за дела крупного сибирского продуктового ретейлера "Холидей", в отношении которого введена процедура банкротства. Предлагаемые изменения, по мнению парламентариев, позволят усовершенствовать государственное регулирование процедур банкротства, говорится в обращении.

В январе компании-поставщики ретейлера "Холидей" обратились к уполномоченному по правам предпринимателей в Новосибирской области Николаю Мамулату, указывая на тот факт, что действия арбитражного управляющего по оспариванию сделок ретейлера с поставщиками могут привести к банкротству ряда некрупных предприятий. При этом представитель собственников торговой сети "Холидей" поясняла ТАСС, что арбитражный управляющий обязан согласно законодательству о банкротстве оспорить сделки, которые совершены за месяц до введения процедуры банкротства.

"Законодательное собрание Новосибирской области предлагает рассмотреть возможность установления в законе о банкротстве особенности банкротства торговых сетей (ретейлеров), в том числе предусмотреть <…> выделение требований поставщиков-товаропроизводителей ("непрофессиональных кредиторов") в самостоятельную очередь, имеющую приоритетное право их погашения", - говорится в обращении регионального парламента.

Депутаты предлагают предусмотреть понятие "обычная хозяйственная деятельность" для торговых сетей и критерии отнесения сделок к обычной хозяйственной деятельности ретейлеров, а также понятие "профессиональный кредитор" (кредитные или некредитные финансовые организации) и "непрофессиональный кредитор" (поставщики-производители товара).

В понедельник, 23 марта, бизнес-объединение "Опора России" в связи с делом "Холидея" также обращала внимание на несовершенство законодательства о банкротстве, в том числе на тот факт, что поставщики торговой сети находятся дальше в кредиторской очереди, чем налоговая и банки. "Опора России" предложила внести изменения в статью 61.3 "Оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами".

Ранее руководитель бюро по защите прав предпринимателей новосибирского отделения "Опоры России" Наталья Пинигина сообщала ТАСС, что по заявлению конкурсного управляющего в судах рассматриваются дела о возврате средств от добросовестных поставщиков за реализованный в последний месяц перед введением банкротства "Холидея" товар. Общая сумма составляет более 500 млн рублей.

О ГК "Холидей"

ГК "Холидей" создана в 2000 году в Новосибирске, она владела крупнейшей в Сибири сетью продуктовых супермаркетов. В 2018 году в сеть "Холидей" входил 341 магазин в Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, в Алтайском и Красноярском краях.