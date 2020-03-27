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Распространение коронавируса нового типа

В Новосибирске в течение недели для пациентов с COVID-19 организуют госпиталь на 800 мест

В регионе выявлено пять случаев заражения коронавирусом, под медицинским наблюдением находятся 3817 человек

НОВОСИБИРСК, 27 марта. /ТАСС/. Новосибирские власти организуют госпиталь на базе больницы на 800 мест для приема пациентов с COVID-19 в течение недели, сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

"В соответствии с поручением общероссийского штаба на территории всех субъектов будет развернуты дополнительные койки для приема <…> данной категории пациентов, в том числе и в городе Новосибирске дополнительно будет развернут госпиталь практически на 800 человек. Сейчас вся эта работа проводится, и мы в течение следующей недели будем проводить эти мероприятия", - сообщил Хальзов.

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По данным оперативного штаба, в Новосибирской области по-прежнему выявлено пять случаев заражения коронавирусом. Все пациенты находятся в инфекционной больнице. Под медицинским наблюдением находятся 3817 жителей Новосибирской области.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели семь человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНовосибирская областьРаспространение коронавируса нового типа
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