В Новосибирске в течение недели для пациентов с COVID-19 организуют госпиталь на 800 мест

НОВОСИБИРСК, 27 марта. /ТАСС/. Новосибирские власти организуют госпиталь на базе больницы на 800 мест для приема пациентов с COVID-19 в течение недели, сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

"В соответствии с поручением общероссийского штаба на территории всех субъектов будет развернуты дополнительные койки для приема <…> данной категории пациентов, в том числе и в городе Новосибирске дополнительно будет развернут госпиталь практически на 800 человек. Сейчас вся эта работа проводится, и мы в течение следующей недели будем проводить эти мероприятия", - сообщил Хальзов.