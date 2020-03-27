Новосибирский метрополитен не планируются закрывать из-за коронавируса

НОВОСИБИРСК, 27 марта. /ТАСС/. Новосибирский метрополитен, единственный за Уралом, продолжит работу в течение недели с 28 марта по 5 апреля, которая указом президента была объявлена нерабочей для недопущения распространения коронавируса. Однако общественный транспорт в третьем по численности городе России сократит количество рейсов, сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников в пятницу.

"Мы не планируем закрывать ни метрополитен, ни наземный общественный транспорт, ни межмуниципальный транспорт. Единственное - на период следующей нерабочей недели общественный транспорт переходит на сокращенное расписание, рассчитанное из снижения пассажиропотока", - сказал Травников.

Кроме того, с 30 марта в Новосибирской области приостанавливают работу заведения общественного питания и непродовольственные магазины, а также фитнес-центры. Как сообщил губернатор, за исполнением требований в регионе будут следить сотрудники Роспотребнадзора.

По данным оперативного штаба на 27 марта, в Новосибирской области по-прежнему выявлено пять случаев заражения коронавирусом. Пациентки находятся в инфекционной больнице, получают всю необходимую терапию. Под медицинским наблюдением находится больше 4 тыс. жителей региона.