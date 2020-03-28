В Бишкек вылетел самолет для эвакуации детей из Сибири

НОВОСИБИРСК, 28 марта. /ТАСС/. Самолет, предоставленный благотворительным фондом "День первый", отправился в Бишкек для эвакуации 59 спортсменов из Омской и Новосибирской областей, которые из-за закрытия международного авиасообщения в связи с пандемией нового коронавируса не смогли вернуться на родину. Об этом сообщил в субботу журналистам оперативный штаб по Новосибирской области.

"Эвакуация новосибирских и омских подростков из Киргизии началась. Самолет, предоставленный благотворительным фондом "День первый", вылетел в город Бишкек, чтобы забрать новосибирских и омских спортсменов, ждущих возвращения в Россию. Его прилет с детьми в Новосибирск ожидается сегодня ночью", - говорится в сообщении.

42 спортсмена из Новосибирской и 17 из Омской областей, в том числе представители команд регионов по плаванию и легкой атлетике, не смогли вылететь из Киргизии из-за отмены авиаперелетов между двумя странами в связи с коронавирусом. В субботу стало известно, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников договорился с авиакомпанией S7 и благотворительным фондом "День первый" о предоставлении самолета для вывоза детей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.