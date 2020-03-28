В Хакасии возбудили дело о халатности после нападения бродячих собак на ребенка

ТАСС, 28 марта. Стая бродячих собак напала на 11-летнего мальчика в Саяногорске в Хакасии, ребенок попал в больницу, в связи с ЧП возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщили в субботу журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"11-летний мальчик гулял вместе со сверстниками на территории, прилегающей к заброшенному зданию комбината, расположенного на территории поселка КСРЗ города Саяногорска. Заметив приближающуюся стаю бродячих собак, дети бросились бежать. Пострадавший мальчик побежал в сторону поля, где его догнали и покусали собаки", - говорится в сообщении.

Ребенок получил множественные травмы и был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Следователи оценят действия чиновников администрации Саяногорска, ответственных за отлов бродячих собак.