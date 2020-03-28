В Омской области впервые зарегистрировали случаи заболевания коронавирусом

ОМСК, 28 марта. /ТАСС/. Три случая заболевания коронавирусом впервые зарегистрировали в Омской области. Как сообщили в субботу журналистам в пресс-службе правительства, зараженные прибыли 15 марта в Омск рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов.

"28 марта в Омской области зарегистрированы три случая заражения коронавирусной инфекцией. Зараженной оказалась семья из трех человек, прибывшая после туристической поездки из Объединенных Арабских Эмиратов. 15 марта регулярным рейсом S7 2563 Москва - Омск вернулись домой. После прилета семья находилась на домашнем карантине", - сказали в пресс-службе.

В правительстве региона отметили, что тест на коронавирус, взятый на десятый день после возвращения, дал положительный результат. "После этого больные сразу же были помещены в специально отведенный бокс инфекционной больницы. В настоящее время их состояние удовлетворительное. Симптомы протекания болезни у них не наблюдаются", - отметил представитель пресс-службы.

По его словам, все лица, имевшие контакт с этой семьей, установлены. "В настоящее время все они находятся в режиме изоляции. Для летевших в Омск данным рейсом в случае проявления тревожных симптомов необходимо обратиться за помощью в колл-центр по номеру 8 (800) 350-46-96", - отметили в правительстве.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов.

В Сибирском федеральном округе случаи заболевания коронавирусом ранее были зарегистрированы в Новосибирской, Томской, Кемеровской и Иркутской областях, в Хакасии и Красноярском крае.