В Иркутске зарегистрировали второй случай заражения коронавирусной инфекцией

ИРКУТСК, 29 марта. /ТАСС/. Медики нашли коронавирус нового типа у мужчины, прилетевшего в Иркутск из Испании. Таким образом, число подтвержденных случаев заражения в регионе выросло до двух, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе правительства региона.

Ранее иркутские власти сообщали, что 28 марта диагноз был подтвержден у 62-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ. По предварительным данным, она контактировала со 180 людьми, в том числе с пассажирами самолета и родственниками.

"Вечером 29 марта пришел положительный результат исследования на коронавирус мужчины, который прилетел из Испании. Анализ был проведен на десятые сутки самоизоляции. Заключение дали специалисты новосибирского научного центра "Вектор". Таким образом, в Иркутске на 29 марта - два положительных случая коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние здоровья первой пациентки врачи оценивают, как средней степени тяжести. Под присмотром медиков находится еще один пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию - он был переведен с диагнозом "внебольничная пневмония" из Иркутской городской больницы №10 в областную инфекционную. Его состояние тоже средней степени тяжести, ожидаются результаты тестирования из Новосибирска.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Также сообщалось о смерти девятого заразившегося в Псковской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.