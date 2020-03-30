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Военные выполнили семь подрывов льда на реке Бия в Алтайском крае

Общая площадь участка составила 36 тыс. кв. м

ТАСС, 30 марта. Специалисты инженерных войск Центрального военного округа выполнили семь подрывов ледяного покрова для устранения ледяных заторов на паводкоопасных участках реки Бия в Алтайском крае. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"Работы проводились в районе поселка Мальцева Курья для защиты от подтопления населенных пунктов, количество которых в зоне риска достигает пятнадцати. Подрывная команда, назначенная от мотострелкового соединения, дислоцированного в Алтайском крае, совершила 300-километровый марш к месту противопаводковых работ. Инженеры выполнили семь подрывов на участке общей площадью 36 тыс. кв. м, израсходовав более 1 тонны тротила. Для большей эффективности трехкилограммовые заряды закладывались в пробуренные лунки под лед, толщина которого достигала метра", - сообщили в пресс-службе.

В воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, подготовлено десять подрывных и четыре эвакуационно-спасательных команды. В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры (ПТС-1), санитарные машины с медицинскими работниками. Кроме того, отдельный авиационный полк Центрального военного округа подготовил звено вертолетов Ми-8, которое готово провести бомбометание в указанном районе.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году от первой волны паводка пострадали более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей. В 2019 году паводок прошел спокойно. В нынешнем году в Алтайском крае с 17 января на протяжении почти четырех недель продолжались сильные метели и снегопады, в некоторых районах это создало потенциальную опасность подтопления.

Теги
РоссияАлтайский край
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