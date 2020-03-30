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На севере Красноярского края создадут базу по ремонту подлодок

Также в поселке Диксон идет строительство новой погранзаставы, которая будет включать общежитие для военных, административный корпус, гаражи, вертолетную площадку и автозаправку

КРАСНОЯРСК, 30 марта. /ТАСС/. Базу по ремонту подводных лодок планируется создать в поселке Диксон в Красноярском крае, в самом северном населенном пункте России, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Таймырского района.

"В планах - создать на территории Диксона базу для ремонта подводных лодок. Под эти цели уже отведены земельные участки, проведена проверка дна", - говорится в сообщении. Сроки создания базы не уточняются.

Также в поселке идет строительство новой пограничной заставы, которая будет включать общежитие для военных, административный корпус, гаражи, вертолетную площадку и автозаправку.

Поселок Диксон расположен на побережье Енисейского залива и одноименном острове. Поселок был основан в 1915 году на острове Диксон. Сейчас там проживает около 600 человек.

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РоссияАрктика сегодняКрасноярский край
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