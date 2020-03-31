В Красноярске выздоровел четвертый человек, заразившийся коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 31 марта. /ТАСС/. В Красноярске из больницы скорой медицинской помощи (БСМП) выписан четвертый пациент, переболевший коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник ТАСС сообщили в БСМП.

"Выписан четвертый пациент", - сказали в больнице.

По данным на 31 марта, в регионе зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что уже трое из них вылечились. Предварительный диагноз "коронавирусная инфекция" установлен еще у 12 человек. По данным эпидемиологического расследования установлено, что восемь человек из числа заболевших прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, шесть человек не выезжали за пределы Красноярского края.