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Пандемия коронавируса нового типа

В Красноярске выздоровел четвертый человек, заразившийся коронавирусом

Всего в регионе зарегистрировано 14 случаев инфекции

КРАСНОЯРСК, 31 марта. /ТАСС/. В Красноярске из больницы скорой медицинской помощи (БСМП) выписан четвертый пациент, переболевший коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник ТАСС сообщили в БСМП.

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"Выписан четвертый пациент", - сказали в больнице.

По данным на 31 марта, в регионе зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что уже трое из них вылечились. Предварительный диагноз "коронавирусная инфекция" установлен еще у 12 человек. По данным эпидемиологического расследования установлено, что восемь человек из числа заболевших прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, шесть человек не выезжали за пределы Красноярского края.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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