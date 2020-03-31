В Иркутской области возбудили дела о контрабанде леса на более чем 50 млн рублей

ИРКУТСК, 31 марта. /ТАСС/. Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте возбудило порядка 20 уголовных дел о контрабанде леса на общую сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

"По версии следствия, руководители одной из коммерческих организаций приобретали на территории Иркутской области незаконно добытую древесину. <...> В общей сложности через таможенную границу Российской Федерации совершена контрабанда пиломатериалов объемом более 6 тыс. куб. м на сумму более 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства ТАСС уточнили, что древесина была вывезена в Узбекистан. Руководители фирмы-экспортера предоставляли в таможенные органы подложные документы о происхождении леса. Всего по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов") возбуждено порядка 20 уголовных дел, то есть по каждому эпизоду.