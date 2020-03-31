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Около 30% новосибирцев находят новую работу в первый месяц с помощью центра занятости

Количество трудоустроенных жителей региона, ранее вставших на учет в центр занятости населения, в 2020 году возросло на 8%

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Порядка 30% новосибирцев, вставших на учет в центр занятости, трудоустраиваются за первые 30 дней после потери работы. Количество трудоустроенных жителей Новосибирской области, ранее вставших на учет в центр занятости населения, в 2020 году возросло на 8% по сравнению с показателями прошлого года, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Надежда Цветкова.

"Около 30% безработных трудоустраиваются в течение 30 дней после постановки на учет. В первом квартале 2020 года были трудоустроены были 12 тыс. новосибирцев - это на 8% выше, чем в аналогичный период прошлого года", - сообщила Цветкова, пояснив, что в 2020 году безработными были признаны 11,3 тыс. человек.

Низкие показатели безработицы в регионе Цветкова связывает с диспропорцией спроса и предложения на рынка труда. Так за первые три месяца 2020 года работодателями было заявлено 40 тыс. вакансий, количество соискателей же составило в два раза меньше - 19 тысяч.

По мнению Цветковой, большой отток соискателей происходит из-за множества онлайн-сервисов для поиска работы. "У нас сегодня очень много платформ, которые предлагают вакансии. Более того, те вакансии, которые есть в службе занятости, человек тоже может найти самостоятельно, без помощи центра", - пояснила она.

Теги
РоссияНовосибирская область
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