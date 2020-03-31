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Пандемия коронавируса нового типа

На противодействие коронавирусу в Алтайском крае выделят 122 млн рублей

В регионе создается система межрайонных госпиталей специально для людей с коронавирусной инфекцией в Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Барнауле

БАРНАУЛ, 31 марта. /ТАСС/. Медорганизации Алтайского края получат 122 млн рублей на оснащение для противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Губернатором Алтайского края Виктором Томенко принято решение о выделении 80 млн рублей на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Также распоряжением правительства РФ региону выделено 42 млн рублей. Средства направят на оснащение и переоснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда для оказания помощи в соответствии с требованиями к оснащению коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

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Минздрав региона сообщает, что Барнаульская горбольница №5 будет полностью перепрофилирована под госпиталь для людей с коронавирусом. До конца дня 1 апреля из больницы уберут все действующие отделения, они будут размещены на базе пяти других больниц города. Коечный фонд составит 361 место, число реанимационных мест увеличится до 200. С 28 марта в больнице начался монтаж системы обеспечения кислородом - им до конца недели обеспечат 70% мест, кислородом обеспечены 102 койко-места.

Как сообщил на своей странице в соцсети Instagram губернатор Виктор Томенко, вынужденные меры по изоляции продиктованы развитием событий последних дней. Он отметил, что в крае создается система межрайонных госпиталей специально для людей с коронавирусной инфекцией в Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Барнауле - они смогут принять при необходимости более тысячи пациентов.

В Алтайском крае зарегистрированы два диагностированных случая заражения коронавирусной инфекцией. В соответствии с указом главы региона жителям края предписано не покидать места проживания, кроме случаев обращения за экстренной помощью, следования к ближайшему магазину за товарами первой необходимости, выгула животных не дальше 100 м от места проживания, выноса мусора. Граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания или пребывания, кроме тех, чье нахождение на рабочем месте является критическим.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор ПетровичПандемия коронавируса нового типа
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