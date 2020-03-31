На противодействие коронавирусу в Алтайском крае выделят 122 млн рублей

"Губернатором Алтайского края Виктором Томенко принято решение о выделении 80 млн рублей на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Также распоряжением правительства РФ региону выделено 42 млн рублей. Средства направят на оснащение и переоснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда для оказания помощи в соответствии с требованиями к оснащению коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Минздрав региона сообщает, что Барнаульская горбольница №5 будет полностью перепрофилирована под госпиталь для людей с коронавирусом. До конца дня 1 апреля из больницы уберут все действующие отделения, они будут размещены на базе пяти других больниц города. Коечный фонд составит 361 место, число реанимационных мест увеличится до 200. С 28 марта в больнице начался монтаж системы обеспечения кислородом - им до конца недели обеспечат 70% мест, кислородом обеспечены 102 койко-места.

Как сообщил на своей странице в соцсети Instagram губернатор Виктор Томенко, вынужденные меры по изоляции продиктованы развитием событий последних дней. Он отметил, что в крае создается система межрайонных госпиталей специально для людей с коронавирусной инфекцией в Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Барнауле - они смогут принять при необходимости более тысячи пациентов.

В Алтайском крае зарегистрированы два диагностированных случая заражения коронавирусной инфекцией. В соответствии с указом главы региона жителям края предписано не покидать места проживания, кроме случаев обращения за экстренной помощью, следования к ближайшему магазину за товарами первой необходимости, выгула животных не дальше 100 м от места проживания, выноса мусора. Граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания или пребывания, кроме тех, чье нахождение на рабочем месте является критическим.