Новосибирские компании разработали комплексную систему для работы электробусов

НОВОСИБИРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Комплексную энергетическую систему для электробусов, включающую станции зарядки аккумуляторов, аккумуляторные батареи и силовую установку двигателя, разработали новосибирские компании НПФ "Арс Терм" и НПФ "Ирбис". Новосибирская система стала первой комплексной отечественной системой для электробусов, поскольку ранее российские компании выпускали лишь отдельные элементы, сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации "Специализированная организация промышленного кластера "Цифровая энергетика", в которую входят компании-разработчики, Алексей Шибанов.

"Уникальность этой разработки в том, что она полностью выполнена на базе российских разработок как в части того, что касается привязки к корпусу будущего электробуса, так и всей энергосиловой установки не только на борту, но и снаружи", - рассказал Шибанов.

Он уточнил, что система включает все необходимое для работы электробуса, в частности, станции зарядки аккумуляторов, аккумуляторные батареи, системы управления аккумуляторными батареями и силовую установку двигателя. Кроме того, в систему входит преобразователь, позволяющий использовать энергию аккумулятора для движения и энергию торможения для зарядки аккумулятора.

"Новосибирские специалисты полностью укомплектовали энергетическую установку для электробуса. Это сложнее, чем троллейбуса, поскольку обеспечивается уже движение без подключения к троллейбусной контактной сети за счет подзарядки электробуса на конечных станциях маршрута", - добавил он.

По словам собеседника агентства, прежде аналогичные элементы таких систем делали разные российские компании, сейчас же появляется возможность наладить полностью российское производство электробуса. Шибанов уточнил, что в настоящее время "КамАЗ" создает пилотный образец электробуса с применением только отечественного оборудования, в нем будет установлена и новосибирская система.

В начале марта замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов сообщал, что "Группа ГАЗ" и "КамАЗ" уже наращивают выпуск собственных электробусов, но всплеск спроса прогнозируется при снижении стоимости их жизненного цикла. По прогнозам, этот параметр опустится до уровня дизельного автобуса уже к 2023 году. С сентября 2018 года в Москве на городских маршрутах начали работать электробусы российского производства. Сегодня 300 электробусов курсируют по 20 направлениям. Планируется, что к концу года их количество увеличится до 600.

Кластер "Цифровая энергетика" учредили новосибирские предприятия "Радио и микроэлектроника", "Энергетика. Микроэлектроника. Автоматика", "Болид", НПП "Микропроцессорные технологии", НПФ "Арс Терм" и НПФ "Ирбис". В общей сложности в его состав вошли 14 компаний.