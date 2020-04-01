В Республике Алтай открыли первые внутрирегиональные авиарейсы в отдаленные районы

ТАСС, 1 апреля. Первый внутрирегиональный вылет был совершен в Республике Алтай в среду в отдаленный райцентр Кош-Агач, а 2 апреля будет выполнен рейс в райцентр Усть-Кокса из единственного в регионе города Горно-Алтайска, сообщает пресс-служба правительства региона.

Во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня работники аэропорта Горно-Алтайска рассказали о росте пассажиропотока, повышении интереса к республике у туристов и появлении новых межрегиональных авиарейсов. Они отметили, что цены на билеты при этом остаются высокими. Президент призвал уделять внимание развитию региональной авиации. Республика Алтай - туристический регион, турпоток по итогам 2018 года составил более 2 млн человек.

"Внутрирегиональные авиарейсы в райцентры Кош-Агач и Усть-Кокса с сегодняшнего дня открыты из аэропорта Горно-Алтайска. Сегодня впервые выполнен первый рейс в Кош-Агач, 2 апреля планируется первый рейс в село Усть-Кокса. Полеты выполняет "Сибирская легкая авиация" (ООО "СиЛА") на самолетах L-410, которые вмещают до 15 человек. Время в пути - около часа по обоим маршрутам", - сообщает пресс-служба.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина, до открытия этих авиарейсов в Кош-Агач и Усть-Коксу добраться можно было только на автомобильном транспорте - это занимало порядка семи часов. Расстояние от Горно-Алтайска до Кош-Агача более 450 км, до Усть-Коксы - почти 400 км. Рейсы внутри региона субсидирует бюджет республики. Билет из Горно-Алтайска до Кош-Агача стоит от 2,7 тыс. рублей, до Усть-Коксы - от 2,2 тыс. рублей.

Как ранее сообщал ТАСС, в июне 2019 года состоялся первый технический рейс в Кош-Агач, позднее в Усть-Коксу, чтобы проверить состояние взлетно-посадочной полосы (ВПП). В регионе были проведены работы на ВПП чтобы довести их до соответствия необходимым для работы нормативам. Авиаперевозки внутри региона представляют интерес с туристической точки зрения и важны для районов.

По данным правительства региона, из аэропорта Горно-Алтайска есть авиарейсы в Москву, Новосибирск, Екатеринбург. С 1 апреля "СиЛА" возобновила рейсы в Красноярск, с мая "ЮВТ Аэро" планирует выполнять рейсы по маршруту Горно-Алтайск - Омск - Казань.