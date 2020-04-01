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Медики в Кузбассе госпитализировали пятерых детей с отравлением неизвестным веществом

Они находятся в стабильно легком состоянии

КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Пять детей в возрасте от года до 12 лет госпитализированы в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса с признаками отравления неизвестным веществом. Медики устанавливают причину и оказывают им необходимую помощь, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

"В поселке Демьяновка, - из Ленинск-Кузнецкого района были госпитализированы пять детей - трое 2018 г. р., один 2015 г. р., еще один 2008 г. р. с отравлением неизвестным веществом", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе пояснили, что все пострадавшие дети проживали по одному адресу. Сейчас все они находятся под наблюдением медиков, которые оценивают их состояние как стабильно легкое.

Теги
РоссияКемеровская область
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