Пассажиров рейса из Бангкока в Новосибирск поместили на карантин в обсерваторы

НОВОСИБИРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Пассажиры рейса, прилетевшего в среду из Бангкока в Новосибирск, помещены на карантин в обсерваторы - оздоровительные учреждения, где, согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой, будут отбывать карантин россияне, прибывающие из других стран. Новосибирская область, где зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией, стала первым регионом, который попал под действие постановления, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Согласно документу, с 1 апреля Роспотребнадзор поручил обеспечить обязательную изоляцию всех граждан, вернувшихся в РФ, сроком на две недели со дня прибытия в страну. В частности, для лиц, проживающих в субъектах РФ и прибывших в столичный или региональные аэропорты карантин должен обеспечиваться в условиях обсерватора.

"Пассажиров рейса, прибывшего сегодня в Новосибирск из Бангкока, разместили в оздоровительных центрах "Обские зори" и "Лунный камень". В том числе жителей других регионов. Там, под медицинским наблюдением, они проведут 14 дней, пока не закончится инкубационный период. Объекты находятся под охраной для соблюдения условий карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на карантин помещены 190 человек. Для пассажиров всех следующих рейсов обсерваторы будут организованы по мере поступления информации об их прибытии в новосибирский аэропорт Толмачево. Как рассказал один из пассажиров рейса Кирилл Писный на своей странице в Instagram, оба санатория находятся в районе на северо-западе Новосибирска, все граждане, помещенные в карантин, подписали документы о нахождении в обсервации до 15 апреля включительно.

По последним данным, в регионах Сибирского федерального округа насчитывается 53 зараженных новым коронавирусом. Больше всего их в Красноярском крае - 20 человек, Новосибирской области - десять и в Омской - восемь. В Сибири случаев заражения нет только в республиках Алтай и Тыва.