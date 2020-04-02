{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Красноярском крае запретили продажу алкоголя после 18:00

Мера будет действовать до отмены введенного в регионе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
Описание
© Роман Пименов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Красноярского края сразу в двух чтениях приняли изменения в закон об ограничении продажи алкоголя в регионе - теперь его запрещено продавать с 18:00 до 10:00. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Решение по ограничению продажи принято", - сказали в пресс-службе, добавив, что соответствующие изменения внесены в краевой закон "Об отдельных вопросах государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По действующим нормам в крае запрещено продавать алкогольные напитки с 23:00 до 08:00. Однако в краевой парламент обратился глава регионального главка МВД, сообщивший, что в период ограничительных мероприятий, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, зафиксировано увеличение на 19% числа тяжких преступлений в бытовой сфере. Причиной этого в том числе является свободная продажа алкоголя. В связи с этим было предложено значительно сократить время, в течение которого можно продавать спиртное.

Запрет будет действовать до отмены введенного в крае режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Сейчас в Красноярском крае зарегистрированы 20 случаев коронавируса.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус
Это четвертый случай заражения инфекцией в регионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС