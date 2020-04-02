В Красноярском крае запретили продажу алкоголя после 18:00

КРАСНОЯРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Красноярского края сразу в двух чтениях приняли изменения в закон об ограничении продажи алкоголя в регионе - теперь его запрещено продавать с 18:00 до 10:00. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального парламента.
"Решение по ограничению продажи принято", - сказали в пресс-службе, добавив, что соответствующие изменения внесены в краевой закон "Об отдельных вопросах государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".
По действующим нормам в крае запрещено продавать алкогольные напитки с 23:00 до 08:00. Однако в краевой парламент обратился глава регионального главка МВД, сообщивший, что в период ограничительных мероприятий, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, зафиксировано увеличение на 19% числа тяжких преступлений в бытовой сфере. Причиной этого в том числе является свободная продажа алкоголя. В связи с этим было предложено значительно сократить время, в течение которого можно продавать спиртное.
Запрет будет действовать до отмены введенного в крае режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Сейчас в Красноярском крае зарегистрированы 20 случаев коронавируса.